باحثة سعودية تشارك في بحث علمي لهيئات بريطانية لتطوير لقاحات واعدة

قدمت الباحثة السعودية الدكتورة منى شقدار، بحثاً علمياً يهدف إلى تطوير أساس للقاح نوعي وآمن يعتمد على تقنية الأجسام المشابهة للفيروسات Virus Like Particles Vaccines ضد فيروس EVA71؛ وذلك للإسهام في منع انتشاره.
وكشفت شقدار بأنها أصدرت الجزء الأول من بحثها ونشر في مجلة “Journal of General Virology”، مضيفة بأن الجزء الثاني يأتي ضمن مشروع شاركت فيه عدداً من المجموعات البحثية من هيئات بريطانية متعددة؛ وذلك من أجل دراسة وتصنيع لقاحات واعدة وآمنه لهذا الفيروس وفيروسات مشابهة من نفس العائلة.
وأشارت إلى أن الفيروس موضع البحث هو مسبب رئيس لمرض اليد والقدم والفم، خاصة لدى الأطفال من 6 أشهر فما فوق، ويرتبط بالعديد من المضاعفات الجسيمة كالشلل والتهاب السحايا؛ كونه يصيب الجهاز العصبي بشكل خاص.
ويتميز هذا الهيكل الفارغ الذي يصنعه الفيروس أثناء دورة حياته الطبيعية إلى جانب الجسم الفيروسي بكونه لا يحتوي على حمض نووي، فهو غير قادر على التكاثر بعكس الجسم الفيروسي، وهذا ما يجعله آمناً، سواء أثناء التصنيع أو عند استخدامه لقاحاً.وفق “أخبار 24”.
كما يتميز بأنه لا يسبب العدوى، ويعد فعالاً في تحفيز الجهاز المناعي، ويماثل الفيروس الكامل في ذلك؛ كون هيكله يطابق تركيبة الفيروس الهيكلية.