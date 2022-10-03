أرقام وإحصاءات من الجولة الخامسة في دوري روشن

غرّد فريق الشباب في صدارة دوري روشن للمحترفين، مستفيدًا من انتصاره الثمين خارج ميدانه على الفيحاء بنتيجة (2-1) لحساب الجولة الخامسة، في مقابل خسارة الهلال شريكه السابق في الصدارة أمام التعاون.
وواصل الشباب انطلاقته التاريخية في الدوري محققًا الفوز الخامس على التوالي “العلامة الكاملة” وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها الشباب من الفوز في أول 5 مباريات له في دوري المحترفين.
ولم يكتف الشباب برقمه المتمثل في “العلامة الكاملة” حيث عزز “الليوث” موقعهم في قائمة الأقوى هجومًا في الدوري بعد 5 جولات برصيد 14 هدفًا وبفارق 5 أهداف كاملة عن الهلال أقرب ملاحقيهم.
وتضم قائمة اللاعبين العشرة الأكثر تهديفًا 5 لاعبين من الشباب هم كارلوس جونيور متصدر لائحة الترتيب بـ4 أهداف، كريستيان غوانكا 3 أهداف، سانتي مينا، أرون سالم وغريغور كريشوياك ولكل منهما هدفين.
وأنهى هدف الفيحاء صمود شباك الشباب أمام المنافسين، وهو ما فعلته ثنائية التعاون أمام الهلال، ليبقى الاتحاد الفريق الوحيد في دوري روشن الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن، إذ حافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي بعد تعادله بدون أهداف على أرض مضيفه النصر. وفق “أخبار 24”.
وواصل القائد “أحمد حجازي” تألقه في قيادة دفاع “العميد” إذ حصد اللاعب الذي تلقبه جماهير الاتحاد بـ “الحاجز” جائزة رجل المباراة، ليؤكد موقعه كأفضل مدافع في الدوري السعودي، ومن خلفه الحارس مارسيلو غروهي الذي تألق بالأمس محافظًا على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي.
في المقابل جاء نادي الباطن كأضعف هجوم ودفاع بسلسلة من النتائج السلبية لم يعهدها الفريق من قبل في دوري المحترفين، حيث تلقى 5 هزائم ليحل في ذيل الترتيب بلا نقاط، فيما لم ينجح هجومه في تسجيل أي هدف مقابل استقبال شباكه 16 هدفًا.
وبقيت 3 فرق بلا خسارة حتى الآن وهي الشباب، الاتحاد والتعاون،في المقابل بقيت 3 فرق بلا أي فوز حتى الآن وهي الفيحاء، العدالة والباطن والمفارقة أنها تحل في المراكز الثلاث الأخيرة على الترتيب.