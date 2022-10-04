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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية وغبار معيق للرؤية في الرياض والقصيم
04/10/2022   6:51 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية وغبار معيق للرؤية في الرياض والقصيم

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و39 درجة في المدينة المنورة، 38 درجة في الرياض، و37 درجة في الدمام وجدة، و25 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية وغبار معيق للرؤية في الرياض والقصيم

جديد المحليات
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