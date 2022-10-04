المملكة تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا

أعلن المجلس الأوليمبي الآسيوي اليوم (الثلاثاء) فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في المملكة في نسختها التاسعة.
وجاء إعلان فوز المملكة بشرف تنظيم الدورة الآسيوية خلال الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأوليمبي الآسيوي بكمبوديا، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وكان وزير الرياضة قد ألقى كلمة خلال الجمعية العمومية أعلن خلالها تقدم المملكة باستضافة دورة الألعاب الشتوية لتقام في مشروع تروجينا أحد مشاريع نيوم، قبل أن يتم الإعلان عن فوز ملف المملكة.
فيديو | لحظة الإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في #تروجينا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/o0mLZz0WRv
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022
وفق “أخبار 24”.