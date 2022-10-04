مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.
واطّلع المجلس على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، من أصحاب الفخامة والدولة قادة عددٍ من الدول، وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس مجمل المشاركات في عددٍ من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب المملكة عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)،.
ونوه المجلس بما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية، وهي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأكد المجلس، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج رؤية 2030.
وأشاد بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدراً جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع، وذلك بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمعلم ــ الذي يأتي هذا العام بعنوان التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، كما اطّلع المجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وفق “أخبار 24”.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة.
ثانياً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات في فنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة ووزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة – أو من ينيبه – بالتباحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال شؤون المرأة، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
سادساً: الموافقة على نقل ملكية مركز الزوار في موقع الفاو الأثري بمحافظة وادي الدواسر من جامعة الملك سعود إلى هيئة التراث.
سابعاً: اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن عام مالي سابق.
ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس/ زهير بن عبدالرحمن بن إبراهيم سقاط إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
ــ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة.
ــ ترقية سعد بن مسفر بن سعد القريني إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــ ترقية عبدالحميد بن سعيد بن علي المالكي إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ــ ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله الصقير إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
ــ ترقية عبدالله بن محمد بن فهد الغفيلي إلى وظيفة مستشار بحث ديني بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
ــ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الذياب إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.