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جديد الخرج > الماضي يلتقي عميد كلية التقنية بالخرج م/ حمد بن حنيش الصخابرة
04/10/2022   7:36 م

الماضي يلتقي عميد كلية التقنية بالخرج م/ حمد بن حنيش الصخابرة

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي ، في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/٧هـ سعادة عميد كلية التقنية بالخرج م/ حمد بن حنيش الصخابرة وعدد من منسوبي الكلية ، بمناسبة تكليفه عميداً لكلية التقنية بالخرج .
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بسعادته وهنأه على الثقة بتكليفه عميداً للكلية التقنية بالخرج ، حاثاً أياه على بذل الجهود لمواصلة الارتقاء بالتدريب التقني في الخرج إلى مستوى التطلعات بما يحقق المصلحة العامة . متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عم له .
وبعد ذلك قدم م/ الصخابرة شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة أبناء الكلية وطلابها.

الماضي يلتقي عميد كلية التقنية بالخرج م/ حمد بن حنيش الصخابرة

جديد الخرج
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