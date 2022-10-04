الماضي يلتقي عميد كلية التقنية بالخرج م/ حمد بن حنيش الصخابرة

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي ، في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/٧هـ سعادة عميد كلية التقنية بالخرج م/ حمد بن حنيش الصخابرة وعدد من منسوبي الكلية ، بمناسبة تكليفه عميداً لكلية التقنية بالخرج .
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بسعادته وهنأه على الثقة بتكليفه عميداً للكلية التقنية بالخرج ، حاثاً أياه على بذل الجهود لمواصلة الارتقاء بالتدريب التقني في الخرج إلى مستوى التطلعات بما يحقق المصلحة العامة . متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عم له .
وبعد ذلك قدم م/ الصخابرة شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة أبناء الكلية وطلابها.