بقيمة إجمالية 300 ألف ريال .. إطلاق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، والتي تستهدف دور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض.
ويبلغ مجموع الجوائز 300 ألف ريال، موزعة على أكثر من فئة، تشمل جائزة التميز بالنشر بقيمة 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للأطفال وقيمتها 50 ألف ريال، وجائزة النشر المتميز بالترجمة وقيمتها 50 ألف ريال، بالإضافة إلى جائزة التميز بالنشر الرقمي للمنصات الرقمية وقدرها 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للمحتوى السعودي 50 ألف ريال، وجائزة اختيار القراء وقدرها 50 ألف ريال.
وسيعلن عن الفائزين خلال حفل تكريم يقام بالتزامن مع ختام المعرض يوم 8 أكتوبر.
وأتاحت الهيئة للجمهور والقراء، فرصة المشاركة في اختيار الفائز بجائزة اختيار القراء، وذلك من خلال التصويت الذي يبدأ يوم 4 أكتوبر عبر تطبيق معرض الرياض الدولي للكتاب. وفق “أخبار 24”.
وكانت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 قد انطلقت تحت شعار “فصول الثقافة”، حيث سيقدم على مدى 10 أيام برنامجاً ثقافياً شاملاً يغطي أوجه الإبداع كافة، كما تحضر فيه تونس بوصفها ضيف شرف، وسط مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة تمثل 32 دولة.