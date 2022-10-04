“الشورى” يطالب “الصندوق العقاري” بزيادة القرض المدعوم ومدة سداده

طالب مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية المدعمة من الصندوق.
وشدد المجلس، خلال الجلسة التي عقدها اليوم، على ضرورة تمكين الأفراد، نساءً كانوا أو رجالًا، من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.
ودعا المجلس إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب، وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.
وعلى صعيدٍ آخر، وافق المجلس على مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير من اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد النظام. وفق “أخبار 24”.
وفي قرارٍ آخر، طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل إستراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد، داعيًا الهيئة للتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع؛ لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة.
كما طالب الهيئة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها؛ لتتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.
وخلال قرارٍ خاص بوزارة الاقتصاد والتخطيط، طالب المجلس بقياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية، وسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك.
كما دعا الوزارة لقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته، وطالب بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة والائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.