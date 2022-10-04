بقيمة تجاوزت 223 مليون ريال .. “روشن” توقع اتفاقية بيع أرض بمشروع “سدرة السكني”

وقعت المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية شركة “روشن”، اتفاقية بيع أرض بمشروع سدرة السكني في العاصمة الرياض مشروطة على شركة المزيني العقارية، بمساحة تجاوزت 54 ألف متر مربع، وبقيمة 223 مليون ريال، ضمن خطة طموحة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، صباح بركات، أن روشن تعمل على تطوير مفاهيم عمرانية تعكس معايير جودة الحياة، وتتناسب مـع تطلعات المجتمع السعودي، بالاعتماد على فريق من الموهوبين من أفضل المتخصصين والخبراء في المشاريع التنموية وقطاع البناء والتطوير فـي المنطقة. وفق “أخبار 24”.
ويقع مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية، من المساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة .