“الغذاء والدواء” تفوز بجائزة أفضل المنظمات تطبيقًا للممارسات القيادية في الموارد البشرية

فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بجائزة “Prism Award” لأفضل المنظمات تطبيقًا لممارسات تعزيز وتحسين المهارات القيادية في الموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط المقدمة من الاتحاد الدولي للكوتشينج.
ومنحت الهيئة الجائزة لتعزيز وتحسين المهارات القيادية ومستويات الأداء، وتبنيها مفهوم الكوتشينج كأداة تطويرية للموارد البشرية، وإدارة تحديات الأعمال اليومية وأخذ زمام المبادرة في التطوير المستمر
وتبنّت الهيئة مفهوم الكوتشينج الذي يعد أداة تطويرية منذ عام 2018م، ويركز على تعزيز وتحسين المهارات القيادية ومستويات الأداء وتحقيق النتائج التي تضمن وضوح التوجهات وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد لبناء علاقة جيدة بين القيادة والموظفين وأصحاب المصلحة بأعلى كفاءة ممكنة، إضافةً إلى إدارة تحديات الأعمال اليومية وأخذ زمام المبادرة في التطوير المستمر الذي يُعنى بتحقيق أهداف الهيئة. وفق “أخبار 24”.
ورُشحت “الغذاء والدواء” ضمن أفضل 5 منظمات في تطبيق ممارسات الكوتشينج، وذلك بعد تقديمها البيانات والأثر العائد من ممارسات الكوتشنج التي طبقتها داخليًا للاتحاد الدولي للكوتشينج للترشح للجائزة.