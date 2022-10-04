“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض، تلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول فرقة متخصصة إلى المطار للمشاركة في إحدى الفعاليات، كما تم القبض على مواطن آخر بالرياض، قاد مركبته على رصيف مخصص للمشاة في مرفق عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وتمكن الأمن من القبض على مواطن بجازان، قام بنقل 4 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تم القبض على مواطنين اثنين في جدة، ارتكبا حـوادث تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والنصب والاحتيال على أشخاص بإيهامهم بإيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتهما البنكية. وفق “أخبار 24”.
كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية في الدمام، جمعوا أموالًا مجهولة المصدر، وقاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية بطرق غير شرعية، ضُبط مع أحدهم 780 ألف ريال، كما قُبض على مواطن في بيش، نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بالإضافة للقبض على 16 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل في الرياض، قاموا بسرقة قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/4YoHUgKeT4
— الأمن العام (@security_gov) October 4, 2022