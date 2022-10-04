“السوق المالية” تبدأ استقبال نماذج أعمال التقنية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة “Security Token”

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة “Security Token”؛ وذلك تماشياً مع جهود الهيئة المستمرة لإضفاء مزيد من التنوع في مختبر التقنية المالية وتقديم التمكين التنظيمي الملائم والمحفز للابتكار في السوق المالية.
وأكد وكيل الهيئة للشئون الإستراتيجية والدولية، يزيد الدميجي، أن هذه الفرص التي ستتاح من تبني نماذج الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة ستعمل على تعزيز الشمول المالي وفتح قنوات استثمارية جديدة وتوفير قنوات تمويلية وتعزيز الابتكار في السوق المالية ودعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجمهور المستهدف من إصدار تلك الأوراق المالية يتمثل في المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال ومؤسسات السوق المالية.
وفيما يتعلق بنطاق التجربة، أوضح أن تجربة الأوراق المالية المشفرة ستنحصر في الأوراق المالية التي تمثل سمات الأوراق المالية التقليدية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام السوق المالية، والتي منها أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن تجربة إصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة تخضع لنظام السوق، حيث توضح تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية المتطلبات والمعايير الرئيسة، والتي تؤهل منتجات التقنية المالية للمشاركة في مختبر التقنية المالية.
وحول السماح للأجانب بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة، أوضح الدميجي أن التجربة تخضع لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وهو ما يسمح للشخص الاعتباري أو الفرد بالتقدم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، وذلك على أن يؤسس الكيان في المملكة ضمن الشروط الواجب استيفاؤها للبدء بممارسة العمل بعد التصريح.
وكانت الهيئة قد أطلقت مختبر التقنية المالية عام 2018، حيث يستقطب نماذج أعمال متنوعة تسهم في بناء كيانـات اقتصادية تعزز مـــن العمق والتنوع للقطـاع المالي، ومنحت 33 تصريحاً لتجربة التقنية المالية في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها وغيرها.