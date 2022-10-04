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جديد المحليات > يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. “أبحاث الإعاقة” يُطلق “صوت العَلَم” بالشراكة مع “SRMG”
04/10/2022   10:18 م

يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. “أبحاث الإعاقة” يُطلق “صوت العَلَم” بالشراكة مع “SRMG”

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أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالشراكة مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، “صوت العَلَم” – الابتكار التقني الجديد والفريد من نوعه، والذي يمكّن ذوي الإعاقة السمعية (الصم) من ملامسة الإحساس بالنشيد الوطني السعودي واستشعاره، عبر النبضات الاهتزازية التي تصدر منه.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالمركز، الدكتور بدر الهجهوج، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً للتعاون المثمر مع SRMG كونها عضواً مؤسساً للمركز، وشريكا داعما لاستراتيجية المركز الإعلامية التوعوية، التي تهدُف إلى تحسين حياة ذوي الإعاقة، وتفعيل مكانة البحث العلمي في التصدّي للإعاقة والحد من تفاقمها. وفق “أخبار 24”.

بدوره أشاد الرئيس التنفيذي للعمليات في SRMG الأستاذ صالح الدويس،، بالمبادرة المشتركة مع المركز، قائلاً: “انطلاقاً من حرص المجموعة على المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، فإن الهدف من هذه المبادرة التي تم ابتكارها في SRMG Labs -ركيزة الأعمال الابتكارية في المجموعة- ونفّذتها Cute Circuit للتكنولوجيا في لندن، هو توفير تجربة فريدة ومستمرّة تُمكّن المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم) من معايشة النشيد الوطني السعودي”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة التحوّل الاستراتيجي والتوسّع والنمو التي تشهدها المجموعة، والهادفة إلى تمكين مسارات الإبداع والابتكار في مجالات عدّة، منها المسؤولية المؤسساتية والاجتماعية.

يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. "أبحاث الإعاقة" يُطلق "صوت العَلَم" بالشراكة مع "SRMG"

يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. "أبحاث الإعاقة" يُطلق "صوت العَلَم" بالشراكة مع "SRMG"

يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. "أبحاث الإعاقة" يُطلق "صوت العَلَم" بالشراكة مع "SRMG"

يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. "أبحاث الإعاقة" يُطلق "صوت العَلَم" بالشراكة مع "SRMG"

يُمكّن الصم من الإحساس بالنشيد الوطني.. “أبحاث الإعاقة” يُطلق “صوت العَلَم” بالشراكة مع “SRMG”

جديد المحليات
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