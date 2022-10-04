“تحدي الإلقاء للأطفال 2” يبرز مواهب الصغار في فنون الإلقاء باللغة العربية

أقام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، “تحدي الإلقاء للأطفال 2″، والذي يمثل سباقًا ثقافيًا يبرز مواهب الأطفال في الشعر والخطابة.
وأكد الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عبدالله الوشمي، خلال حديثه لـ”أخبار 24″، أن التحدي أفرز مواهب مميزة للغاية، مشددًا على ضرورة الرهان بقوة على نمو اللغة العربية على ألسنة الصغار، من خلال إعادة التفكير في البرامج التي يقدمها المجمع في هذا الصدد.
وأضاف أن المجمع سوف يُصعد من البرامج المستهدفة للأطفال، إضافة إلى الحقول الأخرى المرتبطة بالبرامج الثقافية والتعليمية والحوسبة اللغوية ونطاق البرامج التعليمية.
من جانبه، أعرب الطالب في مدرسة زيد بن أرقم الأنصاري، مؤيد العوفي، عن سعادته بحصوله على المركز السادس في إلقاء الشعر، معربًا عن شكره للمجمع على المبادرة التي تهدف لتعزيز اتصال الأطفال باللغة العربية.
كما أعربت الطالبة في إحدى المدارس التركية، سام الأطرش، عن شكرها للمجمع على مبادرته الهامة، كما أعرب الطالب بمدارس المنهل الأهلية، سعود حامد الشهري، عن سعادته بحصوله على المركز الثاني في التحدي و25 ألف ريال، معربًا عن شكره للمجمع لتقديمه هذه المبادرة.
#تحدي_الإلقاء للأطفال 2 يبرز مواهب الصغار في فنون #الإلقاء بـ #اللغة_العربية#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2022
تصوير: أثير وليدhttps://t.co/9tn1s42HPZ pic.twitter.com/ESpl1udu2m
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 4, 2022