نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. “حساب المواطن” يُجيب
05/10/2022   8:48 ص

هل يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. “حساب المواطن” يُجيب

+ = -
521

أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن تأثير تحديث البيانات على صرف مبالغ استحقاق الدعم، مشيراً إلى أنه يتم الصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأكّد البرنامج أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم ،وفي حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29 سبتمبر 2022م، وانطبقت عليه معايير الاستحقاق، فإن الدعم سيشمله بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف “حساب المواطن” أن المستفيد يمكنه معرفة قيمة الاستحقاق الخاص به في البرنامج، كما يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر زيارة منصة البرنامج. وفق “أخبار 24”.

هل يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. “حساب المواطن” يُجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885230560.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.