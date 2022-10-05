بـ200 مليون ريال حوافز.. إطلاق مبادرة MVPLab لتطوير المشاريع التقنية الناشئة

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، اليوم (الثلاثاء)، مبادرة MVPLab لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة من تطوير مشاريعهم، وتسريع نمو وإطلاق نماذج أعمالهم التقنية.
وتستهدف المبادرة إطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP، بهدف تحويلهم إلى شركات تقنية ناشئة من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والإرشادي للمستفيدين، وذلك بتقديم حوافز مالية ومميزات يصل مجموعها لـ 200 مليون ريال على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.
ويستهدف البرنامج أصحاب المشاريع التقنية الناشئة في مرحلتي نماذج العمل التجريبية ونماذج العمل التجارية، حيث سيتم احتضان كل دفعة من المشاركين لمدة لا تزيد على 6 أشهر وتقديم الخدمات التقنية والمعرفية لهم، وتقديم الدعم المادي، وتوفير جلسات تدريبية وإرشادية التي تسهم بشكل كبير في تسريع نمو مشاريعهم لإطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP.
وتأتي هذه المبادرة نتاج شراكة إستراتيجية جمعت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مع عدد من كبار رواد الأعمال مثل شركة، ومركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، وصندوق رأس المال الجريء “نما فنتشرز”، وشركة “بُناة فنشرز”، وشركة “رواحل من راز” المتخصصة في إدارة الاستثمارات المعرفية والمالية لرواد الأعمال، وشركة “سيدرا فنتشرز” المتخصصة في الاستثمار في قطاع التقنية. وفق “أخبار 24”.
وتعدُّ هذه الشراكة الأولى من نوعها التي تستهدف أصحاب المشاريع التقنية الريادية في المراحل الأولى من مشاريعهم، وتهدف لتمكين الأفراد من تطوير مشاريعهم من خلال تسهيل الوصول إلى صناديق الاستثمار الجريء وشبكة من الخدمات التقنية والمعرفية مما يسهم في زيادة جودة وإعداد الشركات الناشئة في المملكة.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، إبراهيم نياز، أن المبادرة تهدف إلى دعم وتمكين القطاع التقني في المملكة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء الإستراتيجيين، مشيرًا إلى أن البرنامج يسخر جميع إمكاناته لدعم وتمكين روَّاد الأعمال الوطنيين.
يذكر أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات خلال فعالية “Launch” الماضية، والتي تعد أكبر إطلاق تقني من نوعه، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزاً عالمياً لتقنية المعلومات، كونها من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً.