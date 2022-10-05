طالب بعمر 9 سنوات حقق المركز الأول دولياً بمسابقة للرياضيات ويستعد لبطولة في كوريا

قال الطالب تركي باجنيد المشهور بالخوارزمي الصغير والحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة الحساب الذهني للرياضيات، إنه يواصل الليل بالنهار في تدريب مكثف حتى يلتحق بمسابقة في كوريا وعينه على المركز الأول حتى يرفع راية المملكة مجددا.
وأضاف “باجنيد” البالغ من العمر 9 سنوات لـ “أخبار 24” أنه بدأ بممارسة عمليات الخوارزمي للحساب الذهني من عمر 6 سنوات وحصل على المركز الأول عالمياً في بطولة الحساب الذهني التي أقيمت بالقاهرة، وكانت عبارة عن 160 مسألة في 10 دقائق.
وأشار “باجنيد” إلى أنه حصل على المركز الثاني عالمياً في مسابقة أقيمت في دبي عبارة عن 100 سؤال في 10 دقائق، مبينا أنه يواصل التدريبات يومياً للحصول على المراكز الأولى في مسابقات الحساب الذهني.
يذكر أن والدة الطفل كانت من أوائل الأشخاص الذين دعموه للسير على الطريق الصحيح، مبينة في حوار سابق لها على شاشة “السعودية” أنها لاحظت موهبة طفلها، عندما وجدته يحب الرياضيات ويحفظ أرقام صفحات الآيات، الأمر الذي دفعها لتسجيله في مدرسة الأمير فهد بن سلمان ومن هنا كانت الشرارة الأولى لخوضه العديد من المسابقات في مجال الخوارزميات عالميا.
طالب بعمر 9 سنوات حقق المركز الأول دولياً بمسابقة لـ #الرياضيات ويستعد لبطولة في #كورياhttps://t.co/7R1qmz1R4s pic.twitter.com/PLCkr7Pn5s
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 4, 2022