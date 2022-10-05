بيع فرخ شاهين بـ 166 ألف ريال في أولى ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثالث

أقيمت اليوم أولى ليالي النسخة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي، والذي أعلن عن انطلاقته في الأول من أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي في الرياض.
وشهدت الليلة الأولى للمزاد عرض فرخ شاهين للطاروح مهدلي عياش مجيري، والذي طرح في وادي بيض، وبدأت المزايدة عليه بـ 60 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 166 ألف ريال.
وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد أثبت في نسختيه الأولى والثانية نجاحه من خلال بيع 197 صقراً لقاء أكثر من 18 مليون ريال.
وأوضح الطويل أن النادي يقدم العديد من المزايا للطواريح، من خلال فرقه المنتشرة في المناطق “الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية”، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر “الطاروح” في كل منطقة، وتفحص الطير، في حين يتكفل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور “الطواريح” إلى مقر المزاد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عرض الصقر يجري في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
وأكد أن بعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.