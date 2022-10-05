بعد الفوز باستضافة الألعاب الشتوية الآسيوية.. “نيوم” وجهة عالمية للأحداث الرياضية بالمملكة

في حدث هو الأول من نوعه، أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الثلاثاء، اختيار المملكة لاستضافة النسخة التاسعة بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029، في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.
وجاء إعلان فوز المملكة بشرف تنظيم الدورة الآسيوية خلال الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي بكمبوديا، بحضور وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لتصبح بذلك المملكة أول دولة في غرب قارة آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
واعتادت المملكة على استضافة أحداث رياضية عالمية وبارزة في السنوات الأخيرة، كما أن استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، لم تكن هي الأولى التي تشهدها مدينة نيوم، حيث سبق وأن شهدت المدينة، العديد من الأحداث الرياضية خلال الفترة الماضية.
فعاليات الرياضات الجريئة
وكانت بداية علاقة نيوم بالأحداث الرياضية العالمية في عام 2019، عندما استضافت في أبريل 2019، فعاليات الرياضات الجريئة، التي تشمل تسلق الصخور والطيران بالبدلة المجنحة والقفز من المرتفعات، بمشاركة فرق دولية وأخرى سعودية. وفق “أخبار 24”.
وانطلقت الفعاليات آنذاك بعروض للألمانية جوليان فورم (بطلة العالم في التسلق)، وبطلة التسلق السعودية ياسمين القحطاني، استمرت ليوم واحد، شملت تسلق الصخور والطيران بالبدلة المجنحة، وأسهمت هذه الفعاليات في إظهار جمال الطبيعة لأرض نيوم، من الجبال الشاهقة والسواحل الممتدة والجزر البكر والصحاري والوديان والمناطق الأثرية والتاريخية.
البطولة الشاطئية الدولية
شهدت مدينة نيوم، في يوليو 2019، انطلاق البطولة الشاطئية الدولية الأولى لكرة القدم بمشاركة 6 منتخبات دولية، وُزِّعت على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر، فيما ضمت الثانية منتخبات عمان وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة.
وتنافست المنتخبات فيما بينها، على الشواطئ البكر في “قيال” الواقعة في منطقة نيوم بعد اعتمادها من قبل “فيفا”، وتوج آنذاك رئيس شركة نيوم المهندس نظمي النصر، المنتخب العماني باللقب، إثر فوزه على نظيره المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل 4.
التزلج المائي
وتنافس على شواطئ منطقة قيال البكر ومياهها الصافية متنافسون من 16 دولة، حضروا إلى نيوم الواقعة على خليج العقبة من أجل التنافس على كأس نيوم العالمي لرياضة التزلج المائي اللوحي.
ومن بين الفعاليات الأخرى التي شهدتها نيوم في هذه الفترة، بطولة رجبي شاطئية، تم تحكيمها من قبل طاقم نسائي بالكامل، وأخرى للتنس الشاطئي، تنافس فيها رجال ونساء من المنطقة.
سباق رالي داكار
في يناير من العام الماضي 2021، قضى المتسابقون المشاركون في رالي داكار السعودية 2021، النسخة الـ43، في جميع الفئات (دراجات رباعية، دراجات نارية، مركبات خفيفة، سيارات، وشاحنات)، يومًا حافلاً في المرحلة التاسعة التي احتضنتها منطقة نيوم، من خلال مسافة امتدت 579 كيلومترًا، منها 465 كيلومترًا مرحلة خاصة (نيوم – نيوم) بدأت من شواطئ البحر الأحمر حيث المناظر الطبيعية التي تتميز بها المنطقة من جبال وسهول ورمال، إضافة إلى شاطئ البحر الممتد على أغلب مسار السباق.
إكستريم إي
وبعد أن وصفت مدينة نيوم بأنها الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والمكان المثالي والمناسب لإقامة السباقات الصديقة للبيئة، استطاعت مدينة المستقبل في فبراير من العام الجاري أن تستضيف سلسلة سباقات “إكستريم إي” للسيارات الكهربائية رباعية الدفع.