مصادر: تعديل عمر من يسمح له بدخول الأماكن المخصصة للتدخين

أكدت مصادر مطلعة تعديل عمر من يسمح له بدخول الأماكن المخصصة للتدخين من 18 عاماً إلى 21 عاماً.
وكشفت مصادر من داخل مجلس الشورى لـ”أخبار 24″ أن التعديل الذي وافق عليه المجلس اليوم طرأ على الفقرة التاسعة من المادة السابعة والتي تنص على الآتي:
“الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة”.
وأكدت المصادر أن التعديل جاء على نص المادة المتعلقة بعمر المسموح له بالتدخين ودخول الاماكن المخصصة للمدخنين من 18 عاماً ليصبح نصها (ولا يدخلها من يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً).
وكان مجلس الشورى قد وافق اليوم (الثلاثاء) على تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد النظام.
جدير بالذكر أن نظام مكافحة التدخين أُقر من مجلس الوزراء وتم العمل به منذ نهاية شهر صفر 1434هـ، ويتكون من 20 مادة، وعرّف النظام التدخين بتعاطي التبغ ومشتقاته. وفق “أخبار 24”.
ويهدف النظام لمكافحة التدخين، ويحظر زراعة التبغ ومشتقاته في المملكة، وتزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، ويوضح على العلبة التحذيرات المحددة في اللائحة التنفيذية، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات، ويمنع التدخين في الأماكن العامة، ويمنع بيع واستيراد ألعاب الأطفال على هيئة السجائر وما شابه، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته، وعلى الجهات الحكومية توعية المواطنين، وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.