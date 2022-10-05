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جديد المحليات > اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات
05/10/2022   12:52 م

اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة، والذي سيبدأ في 26 من شهر نوفمبر المقبل من هذا العام 2022م.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن اعتماد الهوية الجديدة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات يأتي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، كما ستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (tga.gov.sa) والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحة الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.

اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات

جديد المحليات
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