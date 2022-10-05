مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات ونسب التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة، والوفيات، ونسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 152 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 3 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 817127 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة، حيث دخلت حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 40 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 113 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804146 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9361 حالة وفاة.