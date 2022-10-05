“الصحة” تطلق برنامجاً تدريبياً لفرق الاستجابة السريعة للحفاظ على جاهزيتها

تطلق وزارة الصحة، (الإثنين) المقبل، برنامجاً تدريبياً لفرق الاستجابة السريعة؛ للحفاظ على جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة الأوبئة والسيطرة عليها.
ويتضمن البرنامج حزماً تدريبية أُعدت بإشراف منظمة الصحة العالمية، تشمل محاضرات، وورش عمل، وتدريباً محاكياً للواقع؛ بما يتناسب مع المتغيرات الصحية في المملكة.
وتستهدف الدورات التدريبية إعداد 42 مدرباً وطنياً معتمداً من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.
وأكدت “الصحة” أن الدورة تستهدف تدريب 10 فرق تدريبية و34 فريق استجابة سريعة، إضافة إلى 36 مدرباً من المملكة، و210 أعضاء في فرق استجابة سريعة، ومدربين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وفق “أخبار 24”.