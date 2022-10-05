الهيئة الملكية للعلا و”الآيكوموس” توقعان اتفاقية لدعم وتحسين التراث الثقافي

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (الآيكوموس).
وأوضحت الهيئة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتحسين الحفاظ على التراث الثقافي في العلا، من خلال التوعية وبناء القدرات، إضافة إلى دعم الأبحاث في مجالات حماية المواقع الأثرية، من خلال تطوير أفضل الإجراءات، ومشاركة المعرفة.
ووفقا للاتفاقية، سيتم تفعيل ستة برامج من أبرزها، إنشاء استوديو عرض مشترك للمحفوظات بين معهد الممالك والآيكوموس، واستضافة المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في العلا، وترجمة المنشورات العلمية في مجال حفظ الآثار إلى اللغة العربية، وتأهيل وتدريب الطلبة والمختصين في مجال التراث. وفق “أخبار 24”.
وسيكون المجال الرئيسي للتعاون هو التحالف والشراكة الفعالة في المسائل المتعلقة بالحفاظ على مواقع التراث الثقافي والطبيعي بشكل عام وموقع التراث العالمي لموقع “الحجر” بشكل خاص، كذلك المواقع التراثية التي يتم تحديدها في المستقبل من أجل الحفاظ على القيم الاستثنائية للمواقع، كما سيتم افتتاح مقر (الآيكوموس) في البلدة القديمة بالعلا.
وقالت رئيسة مجلس إدارة اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع، الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد، إن الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية في مجالات الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، كما تدعم تنفيذ برامج تتضمن العمل الميداني لإجراء البحوث والدراسات ونشرها من قبل الخبراء المتخصصين، إضافة لمساهمتها في تنمية القدرات المحلية في إدارة مواقع التراث في محافظة العلا.
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو المدني إن توقيع هذه الاتفاقية يصب في الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية العلا ومستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التطوير المستدام الذي يهدف إلى تطوير المحافظة والمحافظة على الإرث الثقافي الموجود فيها لتكون العلا أكبر متحف حي في العالم.