إطلاق مبادرة (MVPLab) لدعم ألف مشروع تقني و2000 من رواد الأعمال

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، مبادرة (MVPLab) لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة من تطوير مشاريعهم، وتسريع نمو وإطلاق نماذج أعمالهم التقنية.
وتهدف المبادرة التي تم إطلاقها أمس (الثلاثاء)، لتمكين ريادة الأعمال الرقمية وتوفير كافة البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع متقدم قائم على المعرفة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وتسعى المبادرة لدعم 2000 رائد ورائدة أعمال وإطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP بهدف تحويلها إلى شركات تقنية ناشئة من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والإرشادي للمستفيدين، وذلك بتقديم حوافز مالية ومميزات بنحو 200 مليون ريال على مدى الـثلاثة أعوام القادمة.
شراكة ثلاثية
وتأتي هذه المبادرة نتاج شراكة استراتيجية جمعت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مع كل من “الكراج”، ومركز ريادة الأعمال الرقمية “كود” المهتم بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية من خلال احتضان المشاريع الرقمية الريادية وتطوير نماذج الأعمال الرقمية الجديدة وتأسيس الشركات الريادية، و”نما فنتشرز” التي تعدّ صندوق رأس مال جريء مختص بالاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة.
أسلوب حياة خاص ومتميز للشركات
ويوفر “الكراج” نموذجاً للعمل يجمع بين حاضنات ومسرعات الأعمال بالإضافة إلى الخدمات التي تحتاجها الشركات التقنية للنجاح والنمو، وذلك بتوفير منح مالية، وفرصاً استثمارية، ومساحات عمل، وبرامج تدريبية، ودعم تقني، وتسويق، وسكن وغرف فندقية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
وتساعد الخدمات والمزايا التي ستقدم للشركات الناشئة المستضافة، في توفير أسلوب حياة خاص بالشركات ومؤسسيها، وتضعهم في موقع حيوي بالقرب من المعامل الوطنية في مختلف المجالات.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة “عوائد” سلطان غزنوي لـ”أخبار 24″ إن البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات يساهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في المنظومة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة استراتيجية جمعت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مع “الكراج” الذي يعدُّ أكبرَ وجهة تقنية لرواد ورائدات الأعمال في المملكة.
2.5 مليار ريال ميزانية لـ5 سنوات
من جانبه، أكَّدَ الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز لـ”أخبار 24″، أن ميزانية البرنامج لتنمية قطاع تقنية المعلومات تقدر بـ2.5 مليار ريال لخمس سنوات مقبلة، مبيناً أن البرنامج يهدف لضخ 10 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية، وإيجاد 10 شركات مليارية.
وقال إن مبادرة (MVP Lap) تهدف إلى دعم وتمكين القطاع التقني في المملكة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين لحل الإشكاليات الأساسية التي تواجه القطاع وصولًا إلى إرساء بنية رقمية مواكبة لآخر التطورات والمستجدات العالمية. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية رياض الزامل، أنه تم خلال الفعالية توقيع اتفاقيات بين البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات مع شركات القطاع الخاص مثل “نما فنتشرز”، وشركة “بُناة فنشرز”، وشركة “رواحل من راز” وشركة “سيدرا فنتشرز”، حيث تم تدعيم العديد من الشركات الناشئة وأكثر من 1000 شاب وشابة من رواد ورائدات الأعمال لبناء نموذج العمل الأولي لمشاريعهم، وبعد الانتهاء منها سيتم الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص.
إطلاق مبادرة (MVPLab) لدعم ألف مشروع تقني و2000 من #رواد_الأعمال https://t.co/nRQ4hVPEev pic.twitter.com/xloiTVeycP
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 5, 2022