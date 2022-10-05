لجنة الكفاءة المالية تُعلن متطلبات شهادة الكفاءة لأندية دوري روشن ودوري يلو

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الأربعاء، متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.
وتضمن نطاق شهادة الكفاءة المالية، سداد الالتزامات المالية كافة المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2022، وسداد الرواتب حتى 31 أكتوبر 2022م، وحددت اللجنة آخر موعد لسداد الالتزامات في 23 يناير المقبل 2023.
وجاءت اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة المقبلة كالتالي:
– الوفاء بالالتزامات الواجبة السداد حتى 2022/09/30 حسب النطاق
– الالتزامات التي لم تسدد حتى تاريخ 2022/09/30، في حال أصبحت قضايا لاحقا بعد هذا التاريخ فعلى النادي سدادها، ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل تاريخ إصدار الشهادة. وفق “أخبار 24”.
– يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 5 أيام، قبل إقفال فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى.
– المطالبات بين الأندية أو بين الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية، ويجب تقديمها إلى اللجنة قبل تاريخ 2022/11/10، عبر البريد الخاص بالمطالبات: (claims-esc@mos.gov.sa)، وإلا سيتم ترحيلها للفترة التي تليها، علما بأن هذا البند لا يشمل المساهمات التضامنية وبدل التدريب (اللاعبين الهواة).