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جديد المحليات > “الأمن العام” يوضح خطوات طلبات التسجيل لترخيص الأسـلحة والذخائر
05/10/2022   9:56 م

“الأمن العام” يوضح خطوات طلبات التسجيل لترخيص الأسـلحة والذخائر

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أعلن الأمن العام مجدداً أن شرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسـلحة والمتفجرات، تستقبل طلبات التسجيل لترخيص الأسـلحة والذخائر.

وأوضح الأمن العام أن مراحل طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر تبدأ بحجز موعد عن طريق منصة “أبشر” لأقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

وبيّن أن المراحل تتضمن إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة “أبشر” لحمل أو اقتناء الأسـلحة النارية الفردية، وكذلك إحضار الأسـلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

ولفت إلى أنه في حال الرغبة في نقل الأسـلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منطقة “أبشر”، مشتملاً على موقع إدارة الأسـلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

 مراخل ترخيص الأسلحة

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” يوضح خطوات طلبات التسجيل لترخيص الأسـلحة والذخائر

جديد المحليات
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