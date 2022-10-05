“التعليم” تقيم حفلاً لتكريم المعلمين احتفاءً باليوم العالمي للمعلم

احتفت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، باليوم العالمي للمعلم، بإقامة احتفال خاص لتكريمهم؛ تقديراً لمكانة المعلمين الراسخة والمؤثرة في العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
وأكد وزير التعليم يوسف البنيان، خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة بالرياض تحت شعار “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلم”، تقدير المعلم السعودي وجهوده المخلصة، ومكانة مهنته والرسالة التي يحملها ليس فقط في يوم تكريمه، بل كقيمة ثابتة وأصيلة، مشيراً إلى أن جهودهم تسهم في تطور الأجيال، وإحداث الفارق في تقدم المجتمع ونهضته.
وقال: “يحتفل العالم اليوم بيوم المعلم، ونحن نحتفل بهم ومعهم؛ وهو أبسط ما يكون، وأقل ما يستحقونه، فمكانتكم مصدر اهتمامنا، وعنوان كل بيت وأسرة، حيث إن مكانة مهنة التعليم على رأس هرم المهن الإنسانية، وسيبقى المعلمون والمعلمات محوراً رئيساً في التعليم ومقياساً لجودته”. وفق “أخبار 24”.
ووجه وزير التعليم التحية والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مؤكداً أن الوطن يثمّن رسالتهم السامية وجهودهم العظيمة، التي يبذلونها لنشر العلم والمعرفة وبناء المهارات والقدرات، وتعزيز القِيم الوطنية.
وشهدت احتفالية الوزارة تكريم عدد من المعلمين والمعلمات، يمثلون إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، إلى جانب عرض أوبريت فني عن “معلم الرؤية”، إضافة إلى فقرة مشاعر “لمعلّم ومعلّمة وطالب وطالبة”؛ تبرز دور المعلّم في بناء الأجيال.
“#التعليم” تقيم حفلاً لتكريم المعلمين احتفاءً بـ #اليوم_العالمي_للمعلم#شكراً_معلمي#worldteachersday2022https://t.co/gfl9h5z8Q5 pic.twitter.com/9UhJWBiube
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 5, 2022