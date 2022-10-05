“سلمان للإغاثة” يسلّم وحدات سكنية بعد تأهيلها للمتضررين من الفيضانات بالسودان

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول عدداً من الوحدات السكنية التي أُعيد تأهيلها؛ للمتضررين في طوكر بولاية البحر الأحمر السودانية، بعد موجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة.
وقام بتسليم الوحدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، بحضور والي ولاية البحر الأحمر فتح الله أحمد، وعدد من المسؤولين السودانيين.
وجرى إعادة تأهيل 37 وحدة سكنية تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ترميم دورات مياه ملحقة بالوحدات السكنية ضمن مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول والفيضانات للأسر الأكثر احتياجاً.
وأكد السفير علي جعفر مواصلة المملكة بذل كافة الجهود للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات في السودان الشقيق؛ وذلك جرياً على عادتها المحمودة بالوقوف مع المحتاجين والمنكوبين في جميع دول العالم. وفق “أخبار 24”.