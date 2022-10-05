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جديد المحليات > وزير الخارجية: تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سيخفف من التبعات الاقتصادية وأزمة الطاقة
05/10/2022   9:55 م

وزير الخارجية: تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سيخفف من التبعات الاقتصادية وأزمة الطاقة

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، ويخفف من التبعات الاقتصادية للأزمة وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم (الأربعاء)، مع نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتش، في مقر وزارة الخارجية الصربية بالعاصمة بلغراد، عقب اختتام زيارة رسمية إلى صربيا.

وأشاد الأمير فيصل بازدياد معدلات التبادل التجاري بين المملكة وصربيا للعام الماضي 2021م والتي بلغت نسبتها 88% مقارنة بالعام 2020م، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره فرص زيادة الاستثمارات في القطاعات كافة. وفق “أخبار 24”.

كما عبّر وزير الخارجية، عن تثمين المملكة لقرار صربيا دعم ترشيح المملكة لاحتضان المعرض الدولي “إكسبو 2030”.

وزير الخارجية: تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سيخفف من التبعات الاقتصادية وأزمة الطاقة

جديد المحليات
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