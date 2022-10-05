“الشورى” يطالب “التخصصي” بتقليل الانتظار وإنشاء مستشفى للأطفال بالمركز الرئيسي

أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ وذلك خلال جلسته التي أقيمت اليوم (الأربعاء).
وطالب المجلس المؤسسة بالعمل على تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة في قسم الطوارئ بالمستشفى، وإنشاء مركز متخصص في اختبارات السموم؛ لفحص العينات السريرية وغيرها.
ودعا المجلس المؤسسة إلى دعم فرعي المستشفى في جدة والمدينة المنورة بمركز للعلاج الإشعاعي الحديث، والتنسيق مع وزارة التعليم والجهات المعنية للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لتعزيز توطين الوظائف الصحية.
وتضمن قرار المجلس المطالبة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة شراء واستيراد الأدوية النادرة والإمدادات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال منصة المستشفى، والإسراع في إنشاء وتجهيز مستشفى مستقل للأطفال في مركزه الرئيس. وفق “أخبار 24”.
كما طالب المجلس في القرار ذاته المؤسسة بمراجعة الهيكل التنظيمي؛ من أجل الوصول لتشغيل أكثر فعالية ضمن تحول المستشفى إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.