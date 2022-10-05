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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الطاقة عن تأثير خفض الإنتاج على العلاقات مع أمريكا: إنه يوم مشمس.. استمتعوا
05/10/2022   9:55 م

بالفيديو.. وزير الطاقة عن تأثير خفض الإنتاج على العلاقات مع أمريكا: إنه يوم مشمس.. استمتعوا

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أجاب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على مراسلة شبكة CNBC على سؤال عما إذا كان خفض إنتاج البترول يستحق تعريض العلاقة مع الولايات المتحدة للخطر.

ورد الوزير بالإشارة إلى الشمس قائلاً ” أنصحكم بالاستمتاع بالشمس.. إنه يوم مشمس”.

كما قال رداً على سؤال مراسل آخر عن احتمال وجود تخفيضات في الإنتاج بقوله “إنه يوم مشمس وسيظل”.

يذكر أن تحالف أوبك+ أعلن عن الاتفاق على خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الطاقة عن تأثير خفض الإنتاج على العلاقات مع أمريكا: إنه يوم مشمس.. استمتعوا

جديد المحليات
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