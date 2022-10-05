بالفيديو.. وزير الطاقة عن تأثير خفض الإنتاج على العلاقات مع أمريكا: إنه يوم مشمس.. استمتعوا

أجاب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على مراسلة شبكة CNBC على سؤال عما إذا كان خفض إنتاج البترول يستحق تعريض العلاقة مع الولايات المتحدة للخطر.
ورد الوزير بالإشارة إلى الشمس قائلاً ” أنصحكم بالاستمتاع بالشمس.. إنه يوم مشمس”.
كما قال رداً على سؤال مراسل آخر عن احتمال وجود تخفيضات في الإنتاج بقوله “إنه يوم مشمس وسيظل”.
يذكر أن تحالف أوبك+ أعلن عن الاتفاق على خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
#الأمير_عبدالعزيز_بن_سلمان في رده على سؤال حول أن خفض الإنتاج يعرض #العلاقات_السعودية_الأمريكيه للخطر.
“اليوم مشمس وسيظل.. استمتعوا بالشمس”#opec pic.twitter.com/kuL8QvA48j
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 5, 2022
وفق “أخبار 24”.