نائب رئيس “الهلال الأحمر”: الإسعاف ليس مجرد فرقة لإنقاذ مصابي الحـوادث

أوضح نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، المهندس سعد القحطاني، أن العامة لا يزالون يعتبرون الإسعاف مجرد فرقة إنقاذ للمصابين في حالة وقوع حـادث ما، حيث لا يرون بأنه جزء من القطاع الصحي.
وأضاف القحطاني أنهم أيضاً لا يذهبون إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، إلا في حالة وجود إصابات بليغة، فيما عدا ذلك فهم ينتظرون حتى يتمكنون من حجز موعد لزيارة الطبيب.
كما أكّد في مداخلة له مع بودكاست “ديوانية التحول الصحي”، على دور الهيئة في تفعيل مسارات الرعاية العاجلة وتعزيز التكاملية في رحلة المستفيد داخل التجمعات الصحية. وفق “أخبار 24”.
ما هو دور هيئة الهلال الأحمر في تفعيل مسارات الرعاية العاجلة وتعزيز التكاملية في رحلة المستفيد داخل التجمعات الصحية؟
بودكاست #ديوانية_التحول_الصحي برعاية #نوبكو
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— نـوبـكـو (@nupco) October 5, 2022