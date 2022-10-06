بالصور.. وزير الداخلية ونظيره البحريني يرأسان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني والعسكري

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونظيره البحريني الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني والعسكري وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بالعلاقات الأخوية التي تعمل لصيانة المصالح للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الاجتماع استمرار لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الداخلية البحريني أن العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني، منوهاً بالتواصل المتميز بين وزارتي الداخلية في البلدين التي تشهد تطوراً ملموساً.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات والمبادرات اللازمة، كما شهد توقيع اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة، وحكومة مملكة البحرين.
وفق “أخبار 24”.