“الانضباط” تُغرم ثلاثي الاتحاد والنصر والهلال ومسلي آل معمر

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، لاعب الاتحاد طارق حامد، 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها أمام النصر.
وغرمت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، لاعب نادي النصر عبدالمجيد الصليهم 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها أمام الاتحاد.
وأشارت لجنة الانضباط، إلى تغريم المحترف المالي بصفوف الهلال موسى ماريغا، 20 ألف ريال؛ لغيابه بعد نهاية مباراة فريقه أمام التعاون عن منطقة (فلاش إنترفيو) وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة. وفق “أخبار 24”.
وألزمت لجنة الانضباط أيضًا رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ بداعي الإساءة إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية.