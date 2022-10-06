“الزكاة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها قبل 10 أكتوبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم عن شهر سبتمبر قبل نهاية يوم 10 أكتوبر الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوماً تأخيراً من تاريخ الاستحقاق.
كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب@Zatca_Care على تويتر، أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني zatca.gov.sa.
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة 63 من لائحة نظام ضريبة الدخل.
وفق “أخبار 24”.