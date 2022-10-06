بدء فعاليات هاكاثون “الريادة في الابتكار الصناعي” بحضور أكثر من 200 مشارك

بدأت اليوم (الخميس) فعاليات هاكاثون “الريادة في الابتكار الصناعي” بنسخته الأولى؛ ولمدة 3 أيام، بالشراكة بين وزارة التعليم ومدينة “أوكساجون”.
وأوضحت الوزارة أن المنافسة يشارك فيها طلاب وطالبات الجامعات السعودية ورواد الأعمال والمبتكرون؛ لصياغة حلول مبتكرة لتحديات العالم الحقيقي.
وأبانت أن “الهاكاثون” يهدف لتطوير أفضل الحلول للمدن الصناعية المستقبلية، مع تعزيز تكامل منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، لتحقيق طموحات المملكة في المؤشرات العالمية التنافسية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد المشاركين وصل 200 مشارك يمثلون 35 مدينة من مختلف أنحاء المملكة، يتنافسون لتقديم الحلول المبتكرة عبر 65 مشروعًا، تشمل استدامة المياه والوقود الكهربائي والهيدروجين الأخضر والتقنية في خدمة الإنسان.