نادي الهلال يستحوذ على 3 علامات تجارية و 4 فروع

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عبر بيان رسمي اليوم الخميس، عدم ممانعتها عملية استحواذ شركة فور الهلال التجارية (المملوكة لشركة نادي الهلال الاستثمارية) على أصول شركة اتحادات أبيان المحدودة.
وتشمل عملية الأصول المستحوذ عليها من قبل شركة فور الهلال التجارية العلامات التجارية (إس، وإس تيم، وموج) والفروع التالية (مقر متجر نادي الهلال الواقع بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومقر متجر نادي الهلال الواقع بطريق عائشة بنت أبي بكر، ومقر متجر نادي الهلال الواقع بطريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، ومتجر نادي الهلال الواقع في مطار الملك خالد الدولي بالرياض).
وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق الملابس الرياضية وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق المحلي بسبب أن نطاق عمل المنشأة المستحوذ عليها محلي فقط. وعليه قامت الهيئة بدراسة الملابس الرياضية في المملكة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.
وخلصت دراسة الهيئة إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في سوق الملابس الرياضية حول العالم. وفق “أخبار 24”.
وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، أن سوق الملابس الرياضية تتمتع بخيارات عديدة وتوفر بدائل للمستهلكين. واختتمت الهيئة بيانها بأن الصفقة لن تؤثر بشكل كبير على سوق الملابس الرياضية في المملكة.
وفي نفس السياق صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، بأنه هذه الصفقة تعد الصفقة الثانية الواردة لدى الهيئة العامة للمنافسة لشركة مملوكة لنادي رياضي في المملكة خلال هذا العام بعد صفقة إنشاء المشروع المشترك بين (شركة الهلال الاستثمارية) و (شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات).