“التعليم”: 161 ألف طالب وطالبة عدد المكتشفين في برنامج الكشف عن الموهوبين

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، أن عدد المكتشفين من المتقدمين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بلغ حتى الآن 161 ألف طالب وطالبة، وستستمر فترة التقديم حتى 15 ديسمبر المقبل.
وأكدت أن هؤلاء الطلبة حظوا بالعديد من الخدمات المقدمة مـن “موهبة” والـوزارة وجهات داعمة للموهبة، حسـب شـروط ومعايير البرامج التي تحكمها درجة المقياس كمحرك أساسي.
ولفتت إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين هو برنامج سنوي يقدم بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلـة بالمركز الوطني للقياس للتعرف على مستوى الموهبة لـدى الطالب من خلال مقاييس مقننة ومعتمدة.
وأضافت أن التسجيل متاح الآن في أكثر من 100 مقر تابع لهيئة تقويم التعليـم والتدريب وموزعـة على كافـة مـدن المملكة، لافتة إلى أن التقديم متاح لطلبـة التعليـم العام مـن الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي، كما أن ترشيح الطالب يتم ذاتيا أو عن طريق المدرسة.
يذكر أن مقياس “موهبة” للقدرات العقلية هو أحد المقاييس العلمية المعتمدة في المملكة للكشف عن الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم العام، ويعد المحك الأساسي لقبول الطلبة في كافة البرامج المقدمة من “موهبة” ووزارة التعليم.
وفق “أخبار 24”.