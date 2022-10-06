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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات واستقرار الوفيات وارتفاع “التعافي”
06/10/2022   4:31 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات واستقرار الوفيات وارتفاع “التعافي”

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة، وشبه استقرار في الوفيات، وارتفاعاً في نسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 137 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 15 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 817264 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 123 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804269 حالة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى تسجيل شبه استقرار في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9362 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات واستقرار الوفيات وارتفاع “التعافي”

جديد المحليات
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