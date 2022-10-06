أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تفاصيل خدمة “موثوق” للحصول على تراخيص إلزامية لتقديم المحتوى الإعلامي للأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وابانت الهيئة أنه يشترط للحصول على الرخصة، الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة، وكذلك بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) .
وشملت الاشتراطات كذلك التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، والتوقف عن إعلان أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة.
وحذرت من عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، مع تعهد غير السعودي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.