“الاستثمارات العامة” يعلن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الخميس) إتمام طرح أول سنداته الخضراء الدولية، ضمن برنامج الصندوق لإصدار أدوات الدين، عبر سندات المئة سنة والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.
وأوضح الصندوق أن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات دولار أمريكي (نحو 11.25 مليار ريال)، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وأشار إلى أن طلبات الاكتتاب وصلت أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (نحو90 مليار ريال)، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة أن توظيف محصلات هذا الإصدار تستهدف تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.
ويذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً أساسياً في دعم أجندة المملكة الخضراء، إذ أعلن مبادرة السوق الطوعية بالتعاون مع “تداول”، لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 . وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي الأستاذ فهد السيف: “إن إصدار السندات الخضراء يعد إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة الصندوق الحافلة بالإنجازات، وجزء من برنامج الصندوق لأسواق رأس المال الذي يتيح للصندوق تنويع مصادر تمويله، لتعزيز عجلة الاستثمار الفعال في المملكة والعالم، مما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية”.
وأضاف: “شهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين مما يعد شهادة على مكانة الصندوق المالية، واتباعه أفضل معايير الحوكمة عالمياً، فضلاً عن تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية، كما يعكس هذا الإنجاز المهم الدور الرائد الذي يلعبه الصندوق في تحول الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتزامه بتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المستدامة”.