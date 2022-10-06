نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الطاقة: الاعتقاد بأن أوبك+ هي السعودية وروسيا فقط رؤية غير عادلة
06/10/2022   4:31 م

بالفيديو.. وزير الطاقة: الاعتقاد بأن أوبك+ هي السعودية وروسيا فقط رؤية غير عادلة

+ = -
768

أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قرار تحالف أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط جاء بالإجماع، وأن الاعتقاد بأن تحالف أوبك+ لا يتكون من سوى السعودية وروسيا هو رؤية مهينة وغير عادلة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مقابلة مع “بلومبرغ”، أنه منذ توليه رئاسة الوزارة كان يقول دائما إنه سيعامل كل عضو في أوبك+ بالتساوي لأن الوضع ببساطة يتطلب الإجماع لاتخاذ القرار في أوبك+، ومن المستحيل اتخاذ مثل هذه القرارات دون الإجماع. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزير الطاقة أكد يوم أمس أن أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن التحالف لم يمارس أي سياسة عدائية ضد أي طرف.

بالفيديو.. وزير الطاقة: الاعتقاد بأن أوبك+ هي السعودية وروسيا فقط رؤية غير عادلة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885230773.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.