بالفيديو.. وزير الطاقة: الاعتقاد بأن أوبك+ هي السعودية وروسيا فقط رؤية غير عادلة

أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قرار تحالف أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط جاء بالإجماع، وأن الاعتقاد بأن تحالف أوبك+ لا يتكون من سوى السعودية وروسيا هو رؤية مهينة وغير عادلة.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مقابلة مع “بلومبرغ”، أنه منذ توليه رئاسة الوزارة كان يقول دائما إنه سيعامل كل عضو في أوبك+ بالتساوي لأن الوضع ببساطة يتطلب الإجماع لاتخاذ القرار في أوبك+، ومن المستحيل اتخاذ مثل هذه القرارات دون الإجماع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير الطاقة أكد يوم أمس أن أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن التحالف لم يمارس أي سياسة عدائية ضد أي طرف.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع “بلومبرغ”: قرار تحالف #أوبك+ خفض إنتاج #النفط جاء بالإجماع، والاتهامات بالانحياز لـ #روسيا “مهينة وغير عادلة”#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/YdC91s6S1q
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 6, 2022