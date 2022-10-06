لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.. “مؤتمر سلاسل الإمداد” ينطلق منتصف أكتوبر الحالي

تنطلق منتصف هذا الشهر، فعاليات المؤتمر السنوي لسلاسل الإمداد، بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد الصناعية ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المرتبطة بها.
وينعقد المؤتمر برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريِّف، بفندق الفورسيزونز بالرياض خلال الفترة من 16 – 17 أكتوبر، وذلك سعياً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للمهتمين بقطاع الصناعة والخدمات الصناعية بالتسجيل لحضور ورش العمل والندوات والأنشطة المصاحبة.
وأبانت أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض إنجازات وخطط القطاعات المستهدفة، ويشمل ذلك إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات، والتي من شأنها خدمة قطاع الصناعة ومجاراة التحديث المستمر كونها أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز مصادر الدخل الاقتصادية واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
ويستضيف المؤتمر أكبر تجمع لصناع قرار سلاسل الإمداد بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين، تتضمن تقديم عدد من أوراق العمل والبحوث تتناول أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات التصنيع وسلسلة التوريد والخدمات المساندة إضافة إلى موضوعات هامة في تطوير المفاهيم المبتكرة لسلاسل الإمداد، وتطوير الإجراءات والأنظمة.