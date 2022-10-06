في ثاني محطاته.. انطلاق مهرجان “القهوة السعودية” في جدة

أطلقت هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة، اليوم (الخميس)، فعاليات مهرجان “القهوة السعودية” في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، في ثاني محطات المهرجان الذي يمتد على مدار 3 أيام متتالية.
ويشمل المهرجان 4 أقسام، تبدأ بقسم “فنجال الضيف”، ثم “فنجال الكيف”، و”فنجال السيف”، و “درب الفنجال”، كما خصص المهرجان قسماً للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل.
ويستقبل المهرجان زوّاره بالقهوة السعودية في ضيافةٍ سريعة قبل أن تبدأ الرحلة الثقافية داخل أروقة المهرجان، ويختتم محطاته في “الظهران إكسبو” بمدينة الظهران خلال المدة من 13 إلى 15 أكتوبر، بعد أن بدأ في الرياض ومرّ بجدة. وفق “أخبار 24”.