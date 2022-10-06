بتكلفة 349 مليون ريال.. أمير جازان يطلق 11 مشروعًا تنمويًا للطرق

أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، 11 مشروعًا تنموياً للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال بلغ 109 كيلومترات وبتكلفة إجمالية تجاوزت 349 مليون ريال.
وتضمنت المشاريع إصلاح المسارات الحالية بمنطقة جازان، مثل تقاطع رقم 6 على الطريق الساحلي السريع “جدة جازان”، وإصلاح المسارات الحالية للطرق الجاري ازدواجها بالمنطقة، تشمل تنفيذ تقاطع علوي لربط طريق “صبيا – العيدابي” مع طريق “العارضة – العيدابي”، بالإضافة إلى إصلاح المسار الحالي لطريق “العارضة – العيدابي” من خلال رفع مستوى طريق “صبيا – العيدابي” من طريق مفرد زراعي إلى طريق مزدوج رئيس.
كما شملت تأسيس طريق قرية الوجيه، وعمل صيانة وقائية لطرق “صبيا – الدرب” وطرق “صبيا – الدائر بني مالك”، إلى جانب تدشين مشروع أعمال الصيانة الوقائية لطرق “أبو عريش – الطوال” مع رفع كفاءة طريق رقم 5 في الجزء من الطوال إلى المضايا، وتدشين أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق التابعة لفروع الوزارة بمناطق (مكة المكرمة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة). وفق “أخبار 24”.
وتضمنت كذلك مشروع تقنية الاهتزازات التحذيرية الجانبية والوسطية على بعض طرق جازان بالاتجاهين (الرئيس والعكسي) والوسطية، وتدشين مشروع تنفيذ الحواجز الواقية (المعدنية والخرسانية أو الماصة للصدمات) على بعض الطرق.
وشدد أمير جازان على أهميةً الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات وتقليل الانبعاثات الكربونية.
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— إمارة منطقة جازان (@jazangov) October 6, 2022