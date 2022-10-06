جامعة الكويت تدرس مقترحاً بإنشاء فرع لها في المملكة

أعلنت جامعة الكويت، اليوم (الخميس)، أنها تدرس مقترحًا مقدمًا من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، بشأن استقطاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة، للجامعات المتميزة بالكويت.
وكلف مجلس الجامعة كلا من قطاع الشؤون العلمية وقطاع التخطيط بالجامعة بدراسة المقترح، وإبداء الرغبة في إنشاء فرع لجامعة الكويت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصادر أن مجلس الجامعة ناقش الموضوع في اجتماعه اليوم، لافتة إلى أن الأمر تطلب كذلك العرض على مجلس الجامعات الحكومية للاعتماد.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الصحيفة إلى أن سفارة المملكة بالكويت خاطبت وزارة التعليم العالي بهذا الشأن، مبينة أن هذه الرغبة تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير منظومة التعليم في المملكة من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات وابتكارات وعلوما منوعة، ترتكز على أسس تعليمية راسخة.