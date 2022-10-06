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جديد المحليات > “النيابة” توضح عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية
06/10/2022   11:13 م

“النيابة” توضح عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية

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أوضحت النيابة العامة عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية، سواء بالاستيلاء للنفس أو للغير على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

وأكدت النيابة أن عقوبة مرتكب الجريمة المعلوماتية تصل إلى السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.

وشددت على أهمية الوعي بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين، لتجنب مخاطر هذه الأنشطة المجرمة وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال.

النيابة العامة

وفق “أخبار 24”.

“النيابة” توضح عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية

جديد المحليات
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