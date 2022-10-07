نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التجارة”: 8 خطوات لتعديل الاسم التجاري إلكترونياً
07/10/2022   10:24 ص

“التجارة”: 8 خطوات لتعديل الاسم التجاري إلكترونياً

+ = -
651

أوضحت وزارة التجارة، طريقة تعديل الاسم التجاري إلكترونياً عبر اتباع عدة خطوات بسيطة.

وبيّنت الوزارة، أنه يمكن تعديل الاسم التجاري من خلال 8 خطوات تتضمن الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى الحساب، واختيار أيقونة سجلاتي التجارية.

ولفتت إلى أن الخطوات تشمل الضغط على خيار “تعديل السجل التجاري” مع تحديد نوع التعديل (نشاط – رأس المال- العنوان- الاسم التجاري)، وظهور نافذة الاسم التجاري المحجوز، وإصدار فاتورة سداد وإرسالها كرسالة نصية للهاتف، وسداد الفاتورة، وطباعة السجل التجاري.

التجارة

وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: 8 خطوات لتعديل الاسم التجاري إلكترونياً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885230850.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.