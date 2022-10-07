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جديد المحليات > “هدف” يوقع عروضاً وظيفية بين “السعودية للخدمات الأرضية” وباحثات عن عمل
07/10/2022   10:19 ص

“هدف” يوقع عروضاً وظيفية بين “السعودية للخدمات الأرضية” وباحثات عن عمل

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وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أمس الخميس، عروضا وظيفية بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية وباحثات عن عمل، على هامش لقاءات المدينة 2022 لدعم وتمكين استدامة الكوادر الوطنية بسوق العمل.

وخلال جلسة حوارية للقاءات أجمع المسؤولون والمختصون في قطاع تنمية الموارد البشرية وسوق العمل على أهمية استشراف الفرص الأكثر طلباً في قطاعات الأعمال المتعددة في المستقبل.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، أهمية تركيز باحثي العمل على المهارات الشخصية مثل الاتصال والذكاء العاطفي والابتكار والمهارات المهنية ذات العلاقة بطبيعة العمل. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للعمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، إلى تغير أنماط العمل في أغلب القطاعات بناء على المتغيرات في سوق العمل، مبيناً أن الوزارة أنشأت وحدة استشراف العرض والطلب التي تصدر مؤشرات بشأن الوظائف المستقبلية.

“هدف” يوقع عروضاً وظيفية بين “السعودية للخدمات الأرضية” وباحثات عن عمل

جديد المحليات
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